Создатели «Властелина колец. Колец власти» обещают: второй сезон разительно отличается от первого

После выхода финальной серии первого сезона на создателей «Властелина колец. Колец власти» у прессы большой спрос — все хотят побеседовать с авторами мегапремьеры этого года. Оным, правда, расслабляться совсем некогда, ведь недавно в Великобритании стартовали съёмки второго сезона фэнтези.

Но у шоураннеров Джона Д. Пэйна и Патрика Маккея, а также исполнительного продюсера проекта Линдси Уэбер отыскалось время на то, чтобы приоткрыть завесу над продолжением приквела. К слову, сценарий второго сезона Пэйн с Маккеем до ума ещё не довели — прямо сейчас они его, по их собственному признанию, полируют.

Второй сезон фундаментально отличается от первого. Наш главный злодей раскрыт и действует. Думаю, в некотором смысле продолжение будет более мрачным, напряжённым и пугающим. При этом оно конечно сохранит оттенки общей тональности сериала, что, как мы считаем, крайне важно, чтобы зрители ощущали себя в Средиземье. Но раз уж Саурон явил себя миру и приводит в исполнение свой план, события становятся всё интереснее. Линдси Уэбер, наобещала

Ну и все трое оптимистов похвалились тем, что в первом сезоне успели выстроить не только взаимоотношения между персонажами, но и внутри творческого коллектива, а это значит, что работа пойдёт быстрее, веселее и слаженнее.