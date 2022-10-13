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Зло проявилось на свежих постерах «Властелина колец. Колец власти»

Постеров много не бывает, даже если речь о первом сезоне «Властелина колец. Колец власти», потому что персонажей там предостаточно. И на этот раз плакаты отвели силам зла, и речь не о создателях сериала. У нас тут афиши с Сауроном, Балрогом и теми сами таинственными тётками во главе с белоголовой культисткой, которую в интернетах так часто сравнивают с Эминемом.

Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Постеры при помощи исполинского шрифта как бы просят зрителей не сдаваться и досмотреть первый сезон эпического фэнтези, потому что в заключительном эпизоде зло наконец-то откроется и явит себя во всей своей кошмарной красе.

Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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