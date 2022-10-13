Дьявол, его сын антихрист и камео Дукалиса в трейлере комедии «Конец света»

Пасхалочку из «Улиц разбитых фонарей» заказывали? Сатана исполнит любое выше желание. В сети появился трейлер многосерийной комедии «Конец света» с Юрием Колокольниковым и Семёном Трескуновым в главных ролях. Премьера сериала состоится на потоковом сервисе «Кинопоиск» 27 октября.

Князь Тьмы (Колокольников) объявляется в Чертаново, где живёт его 30-летний сын — работник местного супермаркета. Властитель преисподней надумал запустить апокалипсис, но без помощи сына ему не обойтись. А чтобы отпрыск пошёл ему навстречу, папуле придётся сначала наладить взаимоотношения со своей земной роднёй.

В остальных ролях — Ксения Раппопорт, Ксения Кутепова, Владимир Канухин, Даниил Воробьёв, Аглая Тарасова, Владимир Маркони, Екатерина Ильина и Николай Шрайбер. Режиссёром значится Александр Незлобин, а шоураннером — Дмитрий Нелидов («Проект „Анна Николаевна“», «Последний министр»). Над сценарием работали Алёна Гуляшко, Анна Шлякова и Вадим Сотников при участии Адама Таргума («Банши», «Воин»).