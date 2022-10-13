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Член с глазами и прочие чудеса в трейлере третьего сезона «Беспринципных»

Ох уж эти забавные москвичи-богачи и их незатейливые радости. Потоковый сервис «Кинопоиск» выкатил трейлер третьего сезона комедии для взрослых «Беспринципные» и заодно объявил дату выхода новых эпизодов. Продолжение сериала с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной и Юрием Колокольниковым в главных ролях стартует 1 декабря.

В свежих эпизодах от сценариста Александра Цыпкина все неравнодушные узнают, как там поживают жители престижного района столицы, у которых невзирая на богатство, проблем хватает. К своим ролям в сериале также вернутся Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Николай Фоменко, Ингеборга Допкунайте, Аглая Тарасова и Павел Табаков.

Теги
ВидеоБеспринципные
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