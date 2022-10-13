Чарли Кокс считает, что «Сорвиголова: Рождённый заново» не будет ориентироваться на события сериала Netflix

В перезапуске проекта о Мэтте Мёрдоке Чарли Кокс хочет сосредоточиться на более обывательской стороне личности супергероя, а сейчас добавил, мол, не исключает, что «Сорвиголова: Рождённый заново» может притвориться, будто трёх сезонов на Netflix не существует.

В каком-то смысле здорово, что у нас есть потенциальная возможность рассказать историю заново — как в комиксах, где время от времени авторы возвращаются к началу пути Мёрдока, когда он был маленьким мальчиком, и снова показывают историю его происхождения. Не знаю, может быть, и мы так сделаем. Чарли Кокс

Перезапуск на то и перезапуск. В «Рождённом заново» будет где разгуляться за 18-то эпизодов. Правда, такой подход снижает шансы на появление в сериале Деборы Энн Уолл, сыгравшей в «Сорвиголове» Карен Пейдж.