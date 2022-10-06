Чарли Кокс, ставший единственным верным воплощением марвеловского супергероя Сорвиголовы сперва в сериале на Netflix, успешно переехал в общую киновселенную в прошлом году, когда вышел «Человек-паук: Нет пути домой». Следующий этап адаптации к новым условиям — появление в сериале «Женщина-Халк», которое состоится буквально сегодня.

Дальше — больше: полноценный сериал «Сорвиголова: Рождённый заново», который выйдет на Disney+ в 2024 году.

По этому случаю Чарли вспомнил, как его пригласили в MCU и свою первую реакцию:

Сперва я подумал, что это дурацкий розыгрыш или шутка. Ассистент Кевина Файги мне написал, мол, могу ли я им перезвонить? Потом решил, что всех собирают для благотворительности из-за ковида. Но на самом деле у меня спросили, как насчёт роли в «Человеке-пауке»? Чуть умом не двинулся. Мы с женой сидели в саду у дома — она, увидев моё лицо, сразу спросила: «Что происходит?» Невероятно — так сбываются детские мечты.

В восьмом эпизоде «Женщины-Халка» Мэтт Мёрдок должен появиться в новом костюме. И это будет небольшая комедийная отдушина до возвращения к драматическим разборкам с Амбалом, которого опять сыграет Винсент Д’Онофрио.