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Марк Руффло и Татьяна Маслани пробуются на роль лягушки в «Женщине-Халке» (видео)

В многосерийном балагане под названием «Женщина-Халк: Адвокат», пожалуй, самое место великому марвеловскому персонажу Попрыгуну. И поскольку сериал весь из себя комедийный, промо-материалы ему, конечно же, под стать. Перед премьерой свежей серии видеосервис Disney+ выкатил вот такое как бы забавное видео с Марком Руффало, Татьяной Маслани и Джинджер Гонзагой.

В комиксах Попрыгун был бандитом Винсентом Патильо, разработавшим специальные подошвы для подпрыгивания и орудовавшим в костюме лягушки. В каноне ему не раз прилетало от Сорвиголовы и Человека-паука. Позже замечательный костюм перешёл по наследству сыну преступника Юджину, который назвался Человеком-лягушкой и сражался на стороне добра.

Теги
ВидеоЖенщина-Халк: Адвокат
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