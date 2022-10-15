Фэнтези «Легенда о Vox Machina» обзавелось третьим сезоном и датой выхода второго

Анимационное фэнтези «Легенда о Vox Machina» может порадовать своих поклонников сразу несколькими информационными обновлениями. Во-первых, продолжение приключений разношерстной команды спасителей мира стартует на стриминговой платформе Amazon в январе, через год после премьеры.

Во-вторых, на нью-йоркском Comic Con 2022 выяснилось, что анимационный сериал по веб-шоу Critical Role об увлекательной игре в D&D продлили на третий сезон. Ну а в-третьих, зрителей порадовали отрывком из открывающей сцены второго сезона — с атакой драконов.

А для тех, кто раздумывает, стоит ли заценить первый сезон, авторы сериала подготовили презентационный ролик — краткий пересказ первого сезона в исполнении неподражаемого барда Сканлана: