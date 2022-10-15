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Фэнтези «Легенда о Vox Machina» обзавелось третьим сезоном и датой выхода второго

Анимационное фэнтези «Легенда о Vox Machina» может порадовать своих поклонников сразу несколькими информационными обновлениями. Во-первых, продолжение приключений разношерстной команды спасителей мира стартует на стриминговой платформе Amazon в январе, через год после премьеры.

Во-вторых, на нью-йоркском Comic Con 2022 выяснилось, что анимационный сериал по веб-шоу Critical Role об увлекательной игре в D&D продлили на третий сезон. Ну а в-третьих, зрителей порадовали отрывком из открывающей сцены второго сезона — с атакой драконов.

А для тех, кто раздумывает, стоит ли заценить первый сезон, авторы сериала подготовили презентационный ролик — краткий пересказ первого сезона в исполнении неподражаемого барда Сканлана:

Теги
ВидеоЛегенда о Vox Machina
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Кей-поп
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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