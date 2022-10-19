Эдварда Нортона хотели позвать в «Женщину-Халка»

Режиссёр «Женщины-Халка» Кэт Койро рассказала, что среди всех гениальных идей сериала одна была особенно выдающейся и состояла в том, чтобы привлечь к работе над финалом проекта Халка старой гвардии Эдварда Нортона из картины 2008 года. Дело логичное, тем более в проекте был Тим Рот, сыгравший в том же фильме главного злодея.

Было много разговоров о том, что в последний раз, когда они были вместе, Халка играл другой актёр. Марк тоже немало шутил на эту тему. У нас была идея заменить его на Эдварда Нортона, но этого не произошло. Кэт Койро

Может, оно и к лучшему. Эдвард Нортон сравнивал историю Халка с мифом о Прометее, видя приемлемую для себя экранизацию более серьёзной и мрачной. У создателей «Женщины-Халка» ко всем персонажам истории несколько иной подход.

Финал «Женщины-Халка» пришлось изобретать Кевину Файги, что объясняет, почему последний эпизод не похож на остальные и откуда в конце сезона взялось ну очень неожиданное камео.