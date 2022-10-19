Мефисто в здании? Саша Барон Коэн метит на роль злодея в «Железном сердце»

Кажется, персонаж-мем готов к своему триумфальному дебюту. Неуловимый и вездесущий Мефисто, которого с премьеры «ВандаВижна» зоркие поклонники Marvel «находили» в каждом сериале и фильме MCU, наконец-то раскроется по полной. После непродолжительных слухов инсайдеры портала Deadline подтвердили, что официальное представление персонажа планируется в «Железном сердце», а к роли прямо сейчас примеривается Саша Барон Коэн.

Представители актёра и студии от официальных комментариев по обыкновению воздерживаются, поэтому остаётся только дожидаться их реакции на новости о долгожданном появлении злодея из комиксов.

Над шестисерийным приключенческим экшеном о духовной наследнице Тони Старка, без зазрений совести тырящей идеи у посторонних, корпит Чинака Ходж. В актёрском составе значатся Доминик Торн, Мэнни Монтана, Энтони Рамос, Олден Эренрайк, Лирик Росс и Харпер Энтони, к которым присоседили пару трансов-квиров для репрезентативности.