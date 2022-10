Исполнительница роли Элли в экранизации The Last of Us к игре-первоисточнику не прикасалась

Белла Рэмси, участница актёрского состава экшен-триллера «Одни из нас», на предпремьерном этапе получающая львиную долю критики за мискаст, своими комментариями о проекте рискует усилить эту тенденцию. В недавней беседе с USA Today юная актриса призналась, что с игрой-первоисточником незнакома, разве что опосредовано. Правда, это не то чтобы целиком и полностью её решение.

На вопрос, играла ли она в The Last of Us, Рэмси ответила:

Вообще-то мне посоветовали этого не делать. После моего первого прослушивания, меня спросили, играла ли я в игру, и я ответила, что нет. Мне сказали: «Так держать!» Но я смотрела геймплей на YouTube, чтобы получить хотя бы общее представление об игре.

Видимо, создатели постапокалиптического триллера по знаменитой игровой серии ждут от актрисы свежего подхода к персонажу, дабы Элли из сериала отличалась от Элли из игры не только внешне, но и внутренне.