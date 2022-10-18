У «Властелина колец. Колец власти» всё плохо с молодой аудиторией

Издание Business Insider сигнализирует о проблемах у фэнтези-эпика «Властелин колец. Кольца власти». И речь сейчас не о сценарии. Согласно замерам аналитической конторы Nielsen, успевшей обработать результаты четырёх первых эпизодов первого сезона, сериалу пока не удаётся привлечь к себе должное внимание у ключевого сегмента аудитории США — молодняка.

По данным аналитиков, 71% домашней аудитории проекта — зрители, которым за 35 лет. Для сравнения, у его конкурента в жанре дела обстоят лучше — 68% зрителей «Дома Дракона» входят в возрастную категорию «18–49 лет».

Предполагается, что такой демографический расклад обуславливает недостаток шумихи вокруг приквела «Властелина колец» в соцсетях. Для примера, в мегапопулярном «Тиктоке» хэштег TheRingsofPower генерирует 656 млн просмотров, а хэштег HouseoftheDragon — 5,4 млрд. Разница ощутима.

В трендах Google «Дом Дракона» тоже с лёгкостью обходит «Кольца власти» — поисковые запросы по первому сериалу в 119 раз популярнее среднего показателя поисковых запросов по сериалам, а поисковые запросы второго — лишь в 67 раз. Совсем неэпичные показатели.