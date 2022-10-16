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«Властелин колец. Кольца власти» получил сертификат «свежести» на Rotten Tomatoes

Источник: Amazon

Что значит мнение фанатов и зрителей? Ничего, если сравнивать его с мнением профессиональных оценщиков. Так посчитал известный агрегатор рецензий Rotten Tomatoes и присудил фэнтези-эпику «Властелин колец. Кольца власти» свой фирменный сертификат «свежести». Потому что заслужил, ведь уровень одобрения проекта у критиков достигает 85% на основе 429 рецензий.

И дабы не расстраивать честную компанию творческих натур, вовсю трудящихся над вторым сезоном, информацию об оценках простых смертных, то бишь обычных зрителей, публиковать не стали. Мы сделаем это за них.

Сейчас у сериала на Rotten Tomatoes «гнилой» зрительский рейтинг — всего 38% одобрения. Но шоураннеры уже пообещали офигенный второй сезон с Сауроном на марше, который поклонники просто не смогут позволить себе пропустить.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (5)

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