Авторы «Мира Дикого Запада» показывают, как снимали «Периферийные устройства»

Создатели технотриллера «Мир Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой вместе с режиссёром Винченцо Натали и участниками актёрского состава, который возглавила Хлоя Грейс Морец подробно рассказывают о своём новом детище — фантастическом экшен-триллере «Периферийные устройства» по одноимённому роману Уильяма Гибсона. Тут и динамика, и актуальные темы, и активные герои, и масштаб — в общем, создатели анонсировали сериал-событие.

Футуристический боевик стартует на потоковом сервисе Amazon совсем скоро — 21 октября.

Недалёкое будущее. Флинн Фишер (Морец) из нищего американского захолустья соглашается подменить старшего брата Бёртона (Джек Рейнор) в качестве бета-тестера новой компьютерной игры. Подключившись к виртуальной реальности, главная героиня знакомится с удивительной и крайне опасной технологией, неуловимо меняющей человеческое общество.