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Безумие на марше — вышел тизер четвёртого сезона «Рокового патруля»

Сумасшедшим приключениям нет ни конца, ни края. Стриминговый сервис HBO Max выпустил тизер четвёртого сезона «Рокового патруля», где творится уже привычное безумие с участием знакомых персонажей. Двухсерийная премьера продолжения состоится 8 декабря.

В четвёртом сезоне команда супергероев поневоле случайно переносится в будущее и ничего хорошего там не находит. Спасаясь от неминуемой гибели, главные герои вынуждены ответить на очень сложный вопрос: что для них всего важнее — их собственное благополучие или судьба мира.

Актёрский состав фантастического сумасшествия по-прежнему возглавляют Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд и Мэтт Бомер, а также присоединившаяся к ним в третьем сезоне Мишель Гомес.

Теги
ВидеоРоковой патруль
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Источник фотографий: Depositphotos

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