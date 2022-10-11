Тизер девятой серии «Дом Дракона» обещает бойню

С выходом восьмого эпизода первого сезона «Дома Дракона» в сети появился тизер девятой серии, которой завершится вступительная глава сериала. Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн) после долгого и мучительного ухода из жизни оставил по себе клокочущий вулкан, который по накалу запросто сравнится со стихией, уничтожившей благословенную Валирию.

Таргариены, Веларионы, Хайтауэры и дома помельче — все стремятся поучаствовать в судьбоносных событиях, в большой драке за вожделенный Железный трон. О начальном этапе тяжелейшего противостояния узнаем уже на следующей неделе.