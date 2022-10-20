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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки второго сезона «Локи» официально завершены

Источник: Disney+

Поклонники сериала о боге обмана могут выдохнуть — съёмки второго сезона «Локи» официально завершились. На выставке D23 Expo 2022 Том Хиддлстон уже говорил об этом, передав эстафету по борьбе с Кангом Полу Радду и Эванджелин Лилли — следующее появление нового злодея MCU будет в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания». По поводу возвращения персонажа во втором сезоне подтверждений пока нет, но это укладывалось бы в логику, учитывая финал первого сезона.

Что до каста второго сезона «Локи», то в сериале будет как минимум два новых персонажа, которых сыграли Ке Хюи Куан из «Всё везде и сразу» и Рафаэль Касаль, у которого, судя по фотографиям со съёмочной площадки, роль Варианта, нарушившего священное течение времени.

Премьера второго сезона «Локи» состоится летом 2023 года на Disney+.

Теги
Локи
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