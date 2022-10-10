Marvel обновила свой таймлайн: «Тор 4», «Женщина-Халк» и «Ночной оборотень» заняли свои места в хвосте

Экранная вселенная Marvel нынче настолько оживлённая и забитая событиями, что её таймлайн то и дело пополняется новыми проектами — фильмами, сериалами, даже специальными тематическими эпизодами. И во временной линии MCU оные не всегда занимают места по порядку выхода.
Последними на данный момент крупными добавлениями к таймлайну стали полнометражный «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити, завершающийся первый сезон сериала «Женщина-Халк», а также спецэпизод «Ночной оборотень». Примечательно, что сериал о зелёной великанше определили перед «Мисс Марвел», следом за которой идут четвёртый «Тор» и, наконец, эпизод про оборотня.
- «Первый мститель»
- «Агент Картер»
- «Капитан Марвел»
- «Железный человек»
- «Железный человек 2»
- «Тор»
- «Мстители»
- «Тор 2: Царство тьмы»
- «Железный человек 3»
- «Первый мститель: Другая война»
- «Стражи галактики»
- «Стражи галактики. Часть 2»
- «Мстители: Эра Альтрона»
- «Человек-муравей»
- «Первый мститель: Противостояние»
- «Чёрная вдова»
- «Чёрная Пантера»
- «Доктор Стрэндж»
- «Тор: Рагнарёк»
- «Человек-муравей и Оса»
- «Мстители: Война бесконечности»
- «Мстители: Финал»
- «Локи»
- «Что если?..»
- «ВандаВижн»
- «Сокол и Зимний солдат»
- «Шан-Чи и Легенда десяти колец»
- «Вечные»
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
- «Соколиный глаз»
- «Лунный рыцарь»
- «Женщина-Халк: Адвокат»
- «Мисс Марвел»
- «Тор: Любовь и гром»
- «Ночной оборотень»
И картинка — для наглядности (со всякими дополнительными материалами в виде спецэпизодов):
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