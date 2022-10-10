Marvel обновила свой таймлайн: «Тор 4», «Женщина-Халк» и «Ночной оборотень» заняли свои места в хвосте

Экранная вселенная Marvel нынче настолько оживлённая и забитая событиями, что её таймлайн то и дело пополняется новыми проектами — фильмами, сериалами, даже специальными тематическими эпизодами. И во временной линии MCU оные не всегда занимают места по порядку выхода.

Последними на данный момент крупными добавлениями к таймлайну стали полнометражный «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити, завершающийся первый сезон сериала «Женщина-Халк», а также спецэпизод «Ночной оборотень». Примечательно, что сериал о зелёной великанше определили перед «Мисс Марвел», следом за которой идут четвёртый «Тор» и, наконец, эпизод про оборотня.

И картинка — для наглядности (со всякими дополнительными материалами в виде спецэпизодов):