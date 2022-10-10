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Первоисточник: thedirect.com Прямая ссылка на новость:

Marvel обновила свой таймлайн: «Тор 4», «Женщина-Халк» и «Ночной оборотень» заняли свои места в хвосте

Источник: Marvel

Экранная вселенная Marvel нынче настолько оживлённая и забитая событиями, что её таймлайн то и дело пополняется новыми проектами — фильмами, сериалами, даже специальными тематическими эпизодами. И во временной линии MCU оные не всегда занимают места по порядку выхода.

Последними на данный момент крупными добавлениями к таймлайну стали полнометражный «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити, завершающийся первый сезон сериала «Женщина-Халк», а также спецэпизод «Ночной оборотень». Примечательно, что сериал о зелёной великанше определили перед «Мисс Марвел», следом за которой идут четвёртый «Тор» и, наконец, эпизод про оборотня.

  1. «Первый мститель»
  2. «Агент Картер»
  3. «Капитан Марвел»
  4. «Железный человек»
  5. «Железный человек 2»
  6. «Тор»
  7. «Мстители»
  8. «Тор 2: Царство тьмы»
  9. «Железный человек 3»
  10. «Первый мститель: Другая война»
  11. «Стражи галактики»
  12. «Стражи галактики. Часть 2»
  13. «Мстители: Эра Альтрона»
  14. «Человек-муравей»
  15. «Первый мститель: Противостояние»
  16. «Чёрная вдова»
  17. «Чёрная Пантера»
  18. «Доктор Стрэндж»
  19. «Тор: Рагнарёк»
  20. «Человек-муравей и Оса»
  21. «Мстители: Война бесконечности»
  22. «Мстители: Финал»
  23. «Локи»
  24. «Что если?..»
  25. «ВандаВижн»
  26. «Сокол и Зимний солдат»
  27. «Шан-Чи и Легенда десяти колец»
  28. «Вечные»
  29. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
  30. «Соколиный глаз»
  31. «Лунный рыцарь»
  32. «Женщина-Халк: Адвокат»
  33. «Мисс Марвел»
  34. «Тор: Любовь и гром»
  35. «Ночной оборотень»

И картинка — для наглядности (со всякими дополнительными материалами в виде спецэпизодов):

Промо-арт сериала «Ночной оборотень»
Теги
Тор: Любовь и громЖенщина-Халк: АдвокатНочной оборотень
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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