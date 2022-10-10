Киану Ривз выбыл из триллера Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе «Дьявол в белом городе»

Портал Variety не днях сообщил, что интересный кастинг, объявленный в начале августа, к сожалению и пока без объяснения причин, аннулирован. Два месяца назад записавшийся на роль маньяка в экранизацию триллера Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе» Киану Ривз покинул проект Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе. Придётся искать ему замену.

Книга рассказывает о представителях «позолоченного века»: архитекторе и серийном убийце, чьи судьбы пересеклись на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго. В центре мрачной истории — блестящий архитектор Дэниел Бёрнем, стремящийся запечатлеть своё имя в истории, и обаятельный доктор Генри Холмс — безжалостный маньяк, превративший один из городских отелей в наполненный смертельными ловушками «замок убийств».

Сценаристом и шоураннером числится Сэм Шоу («Касл-Рок»), а режиссёром — Тодд Филд («Карнавал»). Дикаприо и Скорсезе — исполнительные продюсеры. За производство отвечает Paramount TV. Съёмки должны начаться в следующем году, а премьеру назначили на 2024-й.