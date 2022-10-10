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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Супермен в гостях у Винчестеров — Том Уэллинг записался в приквел «Сверхъестественного»

Источник: The CW

Во время информационной панели на Comic Con в Нью-Йорке выяснилась важная кастинговая деталь многосерийного проекта «Винчестеры», расширяющего вселенную знаменитых охотников на нечисть. Оказывается, в актёрский состав первого сезона приквела «Сверхъестественого» вписался ветеран телеканала The CW Том Уэллинг («Тайны Смолвиля»).

И даже известно, кого он играет. Уэллинг перевоплотится в матёрого Сэмюэла Кэмпбелла, отца главной героини Мэри (Мэг Доннелли). Именно он обучил свою кровинушку всему, что знает сам о борьбе с нечистыми силами. Знакомство с дедушкой Сэма и Дина состоится у зрителей в седьмом эпизоде.

Сериал, как ивзестно, посвящён лихой молодости родителей братьев-охотников из культового «Сверхъестественного». Вернувшийся с войны Джон Винчестер (Дрейк Роджер) знакомится с охотницей на нечисть Мэри Кэмпбелл, и влюблённые готовы рискнуть всем, чтобы спасти свою любовь и весь мир. Премьера сериала состоится завтра — 11 октября.

Теги
Винчестеры
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