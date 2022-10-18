Хоумлендер и новые супергероини на съёмках четвёртого сезона «Пацанов» (фото)

Съёмочный процесс четвёртого сезона «Пацанов» в Торонто находится под неусыпным контролем — фотолюбители нащёлкали для вас новых фоток с производственной площадки сериала. Снимали сцену с новыми супергероинями, которых не так давно создатели представили при помощи официального промо-арта. А здесь на них можно посмотреть непосредственно в процессе.

Свежую кровь в супергеройских рядах играют Вэлори Керри (Фейерверк) и Сьюзэн Хэйард (Сестра Сейдж).

Руководит мероприятием Хоумлендер в исполнении Энтони Старра. Тут же — его обретаются коллеги по Семёрке — Глубина (Чейс Кроуфорд), Поезд А (Джесси Т. Ашер) и Чёрный нуар (Нэйтан Митчелл).