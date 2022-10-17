Внезапно: Женщина-Халк в сериале оказалась мужиком

«Женщина-Халк» не перестаёт нас удивлять (в самом плохом смысле этого слова). Сериал, отхвативший свою порцию нагоняев за вырвиглазный CGI, в последнем эпизоде и вовсе решил обойтись без него — как минимум в открывающих титрах, в стилизованных под сериал 70-х «Невероятный Халк». Там процесс превращения Дженнифер Уолтерс в Женщину-Халка был показан с помощью дублёра... мужчины.

Секрет раскрыл сам актёр Девон Льюис, поделившись закадровыми фото со съёмок:

Сериал завершился девятым эпизодом, но с героиней Татьяны Маслани мы, по-видимому, не прощаемся — большой экран, как недвусмысленно намекнул Кевин, ей не светит, а вот появится в проекте «Сорвиголова: Рождённый заново» она, по слухам, должна. Официальная девушка, как-никак.