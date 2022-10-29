«Безумный Макс» в новом формате — Дэниэл Рэдклифф и апокалипсис в тизере четвёртого сезона «Чудотворцев»

Ну вот и выяснилось, куда на этот раз отправятся бессменные, но многоликие герои комедийной антологии «Чудотворцы». Кабельный канал BTS выпустил тизер четвёртого сезона, приглашающий в апокалиптические реалии на манер культового «Безумного Макса». Свежая телеглава получила соответствующий подзаголовок — End Times. Премьера четвёртого сезона состоится 16 января.

Главные роли в свежей истории сыграют знакомые всё лица, но, как и заведено, в новых для себя ролях: Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатхан, Джон Басс и Каран Сони.