Солдатик Дженсен Эклс показывает, что с ним лучше не шутить, на фото со съёмок «Пацанов»

Дженсен Эклс, идеально вписавшийся в актёрский состав «Пацанов», одним своим взглядом демонстрирует, что с его героем Солдатиком — шутки плохи. Причём делает он это даже за кадром — фото со съёмок третьего сезона не дадут соврать:

Съёмки четвёртого сезона уже в самом разгаре, и Эклс там, разумеется, тоже будет. Вернётся и исполнитель роли Чёрного нуара Нэйтан Митчелл, который сыграет теперь уже другого Чёрного нуара — удобно, когда все Чёрные нуары на одно лицо. Ну а ходить в обтягивающих костюмах вместо Старлайт будут Вэлори Керри (Фейерверк) и Сьюзэн Хэйард (Сестра Сейдж).

Карл Урбан, Энтони Старр, Джек Куэйд, Эрин Мориарти, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Лас Алонсо и Томер Капон тоже на месте.

О дате выхода новых эпизодов пока ничего не известно.