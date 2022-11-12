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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Никто из актёров «Теории большого взрыва» не получил сольного спин-оффа — и продюсер ситкома знает, почему

Источник: CBS

По завершении культового ситкома «Теория большого взрыва» никто из создателей и не подумал рискнуть с запуском отдельного сериала о ком-нибудь из полюбившихся персонажей ансамблевого сериала. Приквел о Шелдоне в расчёт не берём, потому что полноценным спин-оффом Джима Парсонса не назовёшь, актёр задействован там как продюсер и рассказчик.

И продюсер сериала Стив Холланд доступно объяснил, почему они с коллегами даже не попытались монетизировать идею продолжения в виде сольников, пусть она и напрашивалась, потому что сериал уходил со сцены при стабильно высоких рейтингах.

Мы о подобном никогда всерьёз не говорили. Думаю, мы просто чуяли, что ничего из этого не выйдет. «Теория большого взрыва» стала настоящим волшебством, которое нам удалось ухватить, и нам не очень-то хотелось пытаться повторить этот успех без команды в её полном составе. Мы шутили о спин-оффах за кадром и обменивались идеями, но всерьёз ни разу их не обдумывали.

В общем, так до сих пор и обходятся «Детством Шелдона». И никто вроде бы особенно не жалуется и требованиями наснимать спин-оффов Чака Лорри и компанию не осаждает.

Теги
Теория большого взрыва
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