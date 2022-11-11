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Первоисточник: t.me Прямая ссылка на новость:

«Какие ваши доказательства?» «Полониевый след!» Дэвид Теннант сдаёт своих отравителей в трейлере драмы «Литвиненко»

Подъехал радиоактивный пробничек многосерийной обжигающей правды от британских творцов — в сети появился трейлер драматической драмы «Литвиненко», где обзаведшийся нужным акцентом Дэвид Теннант изображает тяжело отравленного русскими спецслужбами беглеца, который должен успеть рассказать доблестным следователям Скотленд-Ярда, кто его так.

Сериал, снятый по секретным документам и консультациям компетентных расследователей, которых безошибочно вёл на пути к истине след забористого русского полония, очень скоро обнажит всю правду о коварных отравителях бывшего кэгэбэшника.

За сценарий четырёхсерийного фэнтези отвечает Джордж Кей («Убивая Еву», «Люпен»). За режиссуру — Джим Филд Смит.

Теги
ВидеоЛитвиненко
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