Свежая кровь на постере второго сезона «Вампиров средней полосы»

Ожидание длиной в вечность подходит к концу. Стриминговый сервис START опубликовал тизерный постер второго сезона «Вампиры средней полосы». К сожалению, пока без точной даты выхода, но мы уже точно знаем, что продолжение мистической драмы пожалует на малые экраны в декабре.

Во втором сезоне главные герои снова окажутся под подозрением из-за серии подозрительных убийств в Подмосковье. В попытках разузнать, на чьей совести жертвы, семейство Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов) берёт под опеку потенциального ценного свидетеля — девочку Милу, за которой кто-то охотится.

В сериале также снимаются Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Екатерина Ланн и Анастасия Стежко. Новые эпизоды срежиссировал Дмитрий Грибанов («Два холма») по сценарию шоураннера проекта Алексея Акимова.