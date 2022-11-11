 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Суперженщина Кейт Бекинсейл на первом кадре экшена «Чёрная канарейка» Издательство Titan Comics анонсировало творческую команду нового комикса о Конане-варваре Мишель Йео и компания на фоне красивых пейзажей в тизер-трейлере «Ведьмака: Происхождения» Рецензия и отзывы на фильм «На Западном фронте без перемен» Новое видео Atomic Heart раскрывает историю альтернативного СССР
СЕРИАЛЫ
152
 
Прямая ссылка на новость:

Свежая кровь на постере второго сезона «Вампиров средней полосы»

Ожидание длиной в вечность подходит к концу. Стриминговый сервис START опубликовал тизерный постер второго сезона «Вампиры средней полосы». К сожалению, пока без точной даты выхода, но мы уже точно знаем, что продолжение мистической драмы пожалует на малые экраны в декабре.

Во втором сезоне главные герои снова окажутся под подозрением из-за серии подозрительных убийств в Подмосковье. В попытках разузнать, на чьей совести жертвы, семейство Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов) берёт под опеку потенциального ценного свидетеля — девочку Милу, за которой кто-то охотится.

Постеры сериала «Вампиры средней полосы»

В сериале также снимаются Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Екатерина Ланн и Анастасия Стежко. Новые эпизоды срежиссировал Дмитрий Грибанов («Два холма») по сценарию шоураннера проекта Алексея Акимова.

Теги
ГалереяВампиры средней полосы
Комментарии

Ещё на эту тему

2У второго сезона «Вампиров средней полосы» появилась дата выхода (видео) 20Второй сезон «Вампиров средней полосы» записал в свои ряды Лукерью Ильяшенко 9Графиня Ольга и её любовник во втором сезоне «Вампиров средней полосы» (фото)

Тоже интересно

2Издательство DC сильно изменит образ Бейна в 2023 году 3Девочки Хоумлендера? Знакомьтесь с новыми супергероинями четвёртого сезона «Пацанов» (фото) 3«Маленькая сэмпай с моей работы» — анонс аниме про офисную романтику 2Главная парочка охотников на свежем постере «Винчестеров» 5Джеймс Макэвой уходит на войну в трейлере третьего сезона «Тёмных начал»

Далее на КГ

2
В пятом сезоне «Короны» появился Борис Ельцин
 0
RM из BTS назвал дату выхода своего сольного альбома Indigo
 1
«Наблюдатель» Райана Мёрфи получил второй сезон
 1
Самая продаваемая манга в Японии за октябрь 2022 года
 0
«Шпионский класс» — три новых персонажных тизера для аниме про школу шпионов
 0
Никаких «против»: Годзилла и Конг не конфликтуют даже в названии фильма
 13
Слух: «Индиана Джонс 5» провалился на тестовых показах
 2
Не жизнь, а кино: анонсирован байопик о Снуп Догге
 0
Плохой Санта Дж. К. Симмонс и Хороший Скала на съёмках эпика «Красный» (фото)
 4
«Готов ради неё на всё» — Райан Рейнольдс ответил на слухи об участии Тейлор Свифт в «Дэдпуле 3»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Джек Ричер снова в деле — стартовали съёмки второго сезона успешной экшен-драмы Amazon (фото)
 
Кино Гибкая Хейли Этвелл и её подготовка для экшена «Миссия невыполнима 7»
 
Леонардо Дикаприо может появиться в продолжении «Игры в кальмара»
 
«Винчестеры» рекордно стартовали на The CW
 
Кино Новые фильмы 7–13 ноября 2022 года: «Не дыши: Начало», «По-мужски» и другие новинки кино
 
Кино Только живите! Московские кинотеатры получили 300 млн рублей
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 447: Геймплей на блокноте
 
 
2ЕВА
 
 
2Телеовощи – 469: Чудо-мужик!
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 540: «Варвар», «На Западном фронте без перемен», трэш от Нила Маршалла, новый глава DC
 
0Ноль кадров в секунду – 446: Разрешение на съёмку
 
7ЕВА – 502: Зовите дрессировщика
 
2Телеовощи – 468: Бисексуальный кастинг
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 539: Мощь «Чёрного Адама», фильм Оливии Уайлд, «Рэймонд и Рэй»
 
3Ноль кадров в секунду – 445: Спермобиоз разума
 
10ЕВА – 501: (Не) скучающие божества
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru