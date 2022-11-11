«Наблюдатель» Райана Мёрфи получил второй сезон

Сталкер продолжит сталкерить. Психологический триллер «Наблюдатель» Райана Мёрфи и Иэна Бреннана получил от стримингового сервиса Netflix официальное продление на второй сезон. Драматизированная версия реальных событий большим хитом не стала, но внимание подписчиков видеосервиса привлекла.

В центре сюжета до сих пор неразгаданной тайны, разросшейся до городской легенды, находится семейство Брэнноков. Мария и Дерек с двумя детьми недавно переехали в дом своей мечты в уютном пригороде Нью-Джерси. Но очень скоро жизнь главных героев превращается в кошмар — некто, называющий себя Наблюдателем, принялся терроризировать семью жуткими анонимными письмами.

В сериале снимаются Наоми Уоттс, Бобби Каннавале Дженнифер Кулидж, Мия Фарроу, Нома Думезвени, Джо Мантелло, Марго Мартиндейл, Ричард Кайнд, Терри Кинни, Генри Хантер Холл, Кристофер Макдональд и Майкл Нури.