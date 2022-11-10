Мишель Йео и компания на фоне красивых пейзажей в тизер-трейлере «Ведьмака: Происхождения»

Главные герои идут и поют в свежем видеоролике мини-сериала «Ведьмак: Происхождение» — четырёхсерийного приквела «Ведьмака». Эльфийка Мишель Йео и её спутники отправляются в увлекательное (наверное) путешествие по Континенту 25 декабря. Таким образом стриминговый сервис Netflix пытается закрыть для себя в этом году с некоторых пор больной вопрос «Ведьмака».

Предыстория от шоураннера Деклана Де Барры («Ведьмак», «Ведьмак: Кошмар Волка») поведает о событиях, происходивших за 1200 лет до временной линии оригинала. Все желающие узнают о появлении первого ведьмака и Сопряжении сфер — катастрофе, соединившей миры эльфов, монстров и людей.

В проекте задействованы Лоуренс О’Фуорейн, София Браун, Дилан Моран, Джейкоб Коллинс-Леви, Франческа Миллс, Натаниэль Кёртис, Миррен Мак, Эмми Мюррей, Минни Драйвер и Ленни Генри. Шоураннер «материнского» сериала Лорен Хиссрич состоит в исполнительных продюсерах приквела.

И постеры: