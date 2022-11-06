Генри Кавилл не фанат обновлений культовых героев, будь то Супермен, Шерлок Холмс или Ведьмак

Главный амбассадор гиков в Голливуде Генри Кавилл продолжает набирать очки зрительской популярности. В свежем интервью порталу Total Film актёр, успевший за свою карьеру воплотить на экране сразу несколько легендарных персонажей, на вопрос о сложностях переноса культовых героев на экран рассказал о своём отношении к переосмыслениям укоренившихся образов, чем нынче так любят баловаться в кино и сериалах.

Издание отмечает, что интервью состоялось перед громким анонсом об уходе Кавилла из «Ведьмака». И Total Film вслед за остальными засчитывает нижеследующий ответ актёра в пользу неофициальной теории о причинах отказа исполнителя роли Геральта продлевать контракт с проектом Netflix.

Думаю, это в некоторой мере тупиковый путь — пытаться каждый раз привносить что-нибудь новое в культовых персонажей, потому что они уже и без того любимы. И пусть это может оказаться интересным ходом — придавать чуточку новизны таким вещам, я полагаю, очень важно хранить преданность и верность персонажу без попыток внести в его образ как можно больше отличий. Зачастую уже один сценарий или изменения в технологии съёмок привносят ощущение новизны. Но культовые персонажи стали культовыми не просто так, и я считаю, привычка слишком уж вмешиваться в их дела может вывести на скользкую дорожку.

Своих дальнейших планов в отношении адаптации интеллектуальной собственности любого уровня культовости Генри Кавилл не скрывает — актуальным для себя считает творческий контроль над производством, в котором участвует. Ну а в будущем планирует взвалить на себя ещё и продюсерские обязанности проектов, близких его сердцу.