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Генри Кавилл сбежал из «Ведьмака», но ему уже нашли замену

Источник: Netflix

Кажется, «творческие» выкрутасы шоураннера и сценаристов «Ведьмака» довели до ручки главного фаната первоисточника в проекте. Генри Кавилл официально ушёл из сериала после третьего сезона, о чём сообщил официальный твиттер-аккаунт «Ведьмака». В роли Геральта из Ривии в официально одобренном четвёртом сезоне его заменит Лиам Хемсворт.

Предполагается, что причиной ухода Кавилла стали его новые договорённости, благодаря которым он возвращается в киновселенную DC в образе Супермена. А там ещё и новый экшен Гая Ричи начинает съёмки в январе. Тут уже не до ведьмачества.

Актёр прокомментировал эту новость в своём инстаграме, но причин ухода из проекта не объяснил:

Сообщаю кое-какие новости с Континента... Моё путешествие в образе Геральта из Ривии было наполнено монстрами и приключениями, но увы, в четвёртом сезоне я сниму свой медальон и сложу мечи. Вместо меня мантию Белого Волка наденет фантастический мистер Лиам Хемсворт. Как в случае с любым великим литературным персонажем, я передаю эстафету с большим уважением к тому времени, которое провёл, воплощая образ Геральта на экране, и с нетерпением жду того момента, когда увижу, как Лиам воплотит одного из самых невероятных и сложных героев.

Милсдарь Лиам, этот персонаж — невероятной глубины, наслаждайся погружением в образ и тем, что сможешь в нём отыскать.

Хемсворт тоже успел отреагировать на шокирующие новости, заверив, что он бесконечно рад открывшейся ему возможности, потому что — само собой! — большой фанат «Ведьмака».

Теги
Ведьмак
Комментарии (27)

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