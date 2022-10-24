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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:

Сценаристы «Ведьмака» невзлюбили и высмеивали первоисточник — игры и книги Сапковского

Источник: Netflix

Секрет адаптации-деградации «Ведьмака» наконец-то раскрыт. И нет, дело совсем не в том, что вместо сценаристов текстом проекта занимается нейросеть. Всё куда тривиальнее — отдельные авторы из команды шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич отнеслись к литературному первоисточнику с откровенным неуважением, которого даже не скрывали.

Источником не то чтобы неожиданных новостей послужил один из бывших участников сценарной комнаты Бо Демайо («Лунный рыцарь»). Во время общения в формате «вопрос-ответ» в соцсетях он упомянул о своих бывших коллегах.

Я работал над сериалом под названием «Ведьмак», где некоторые сценаристы были далеко не фанатами первоисточника, они откровенно невзлюбили книги и игры, даже активно высмеивали их. Это аморально, это путь к катастрофе. Ты должен уважать чужую работу, чтобы удостоиться возможности внести свой вклад в её наследие.

 
Бо Демайо, об очевидном

Многосерийное фэнтези, где слово «тёмный» можно употреблять не только в отношении каста, но и применительно к сценарной импотенции авторов, от таких откровений вряд ли что-нибудь потеряет. Инсайдеры сообщают, что «сценаристы» проекта уже приступают к четвёртому и пятому сезонам сериала.

Теги
Ведьмак
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