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Новые сериалы недели: Гильермо дель Торо покажет вам свой жуткий «Кабинет редкостей»

Источник: Netflix

В сериальных рядах в ближайшие несколько дней наблюдается кое-какое шевеление. К выходу готовится несколько любопытных многосерийных проектов. Стриминговый сервис Netflix порционно выпустит первый сезон хоррор-антологии «Кабинет редкостей» Гильермо дель Торо, отечественный «Кинопоиск» премьерует чёрную комедию «Конец света», видеосервис Amazon покажет триллер «Час дьявола», а на BBC One стартует экшен-драма «САС: Неизвестные герои».

Вторник, 25 октября

 
Премьера+
Netflix
Кабинет редкостей Cabinet of Curiosities

ужастик

В ролях Руперт Гринт, Эсси Дэвис, Люк Робертс, Эндрю Линкольн, Ф. Мюррей Абрахам, Бен Барнс

Создатель Гильермо дель Торо

Сериал-антология Гильермо дель Торо представляет собой сборник из восьми леденящих душу историй.

Любитель разнообразных жутиков Гильермо дель Торо заручился поддержкой Netflix и собрал своих единомышленников для антологии ужасов имени себя. Поклонникам жанра в целом и Дель Торо сотоварищи в частности строго рекомендуется к просмотру.

Видео

Среда, 26 октября

 
Сезон2
Disney+
Таинственное общество Бенедикта The Mysterious Benedict Society

фэнтези

В ролях Тони Хейл, Эмми Деоливейра, Марта Кесслер, Кэтрин Эванс, Сет Карр, Райан Хёрст

Это история о четырёх одарённых сиротках, которых нанимает один эксцентричный благодетель для участия в таинственной миссии. Для выполнения задания детишки отправляются в школу-интернат, известную как Институт. Тут им необходимо предотвратить некий гнусный план, который может иметь крайне пагубные масштабные последствия.

Видео

Четверг, 27 октября

 
Премьера+
«Кинопоиск»
Конец света

комедия, драма, семейный

В ролях Юрий Колокольников, Семён Трескунов, Ксения Раппопорт, Ксения Кутепова, Владимир Канухин, Даниил Воробьёв

Создатель Дмитрий Нелидов

Кассира из Чертанова навещает Князь Тьмы и заявляет, что тот — его сын. У отца грандиозные планы, для их реализации нужна помощь сына. Но сперва придется строить отношения с земными родственниками.

В буквальном смысле слова адская комедия ожидает отечественных зрителей. Властелина преисподней играет органично вписавшийся в роль Юрий Колокольников. промо-материалы намекают на как минимум забавную историю. Главное, чтобы с семейными дрязгами не переборщили.

Видео

Пятница, 28 октября

 
Премьера+
Amazon Prime Video
Час дьявола The Devil's Hour

триллер

В ролях Джессика Рэйн, Питер Капальди, Сандра Хаггетт, Доминик Томас, Барбара Мартен, Фил Данстер

Создатель Том Моран

Люси каждое утро ровно в 3:33 (час дьявола) будят ужасающие видения. В реальности с ней и её семьёй тоже происходят странные вещи. Героиня пытается во всём разобраться и не сойти с ума, а затворник, которого играет Капальди, хочет ей в этом помочь или только делает вид — кто знает, это же всё-таки хоррор.

Питер Капальди умеет нагонять жути. Посмотрите трейлер и убедитесь в этом сами. Насколько саспенс выдерживает сюжет целиком, сказать пока трудно. Но бывший Доктор Кто в роли загадочного злодея — это плюс авансом.

Видео

Воскресенье, 30 октября

 
Премьера+
BBC One
САС: Неизвестные герои SAS: Rogue Heroes

драма, боевик

В ролях Альфи Аллен, Тео Барклем-Биггс, София Бутелла, Джек О'Коннелл, Коннор Суинделлс, Доминик Уэст

История о зарождении Специальной авиадесантной службы (САС). События разворачиваются в 1941-м. Оправившийся после ранения офицер Дэвид Стирлинг (Суинделлс) пришёл к выводу, что традиционные отряды коммандос недостаточно эффективны, а потому собирает собственный отряд опытных бойцов, готовых совершать диверсии в тылу врага.

Ну кому не любопытно посмотреть на отчаянных вояк, действующих вне законов и правил? Особенно если сюжет черпает вдохновение из реальных событий. Главное, чтобы на экшен при этом не скупились.

Видео

 
Сезон2
HBO
Белый лотос The White Lotus

комедия, драма

В ролях Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Бриттани О'Грейди

Создатель Майк Уайт

Это история о постояльцах и обслуживающем персонале фешенебельного гавайского отеля. Богачи, прибывшие на курорт развлечься, отдохнуть и, что называется, перезагрузиться, вместо этого притащили с собой на райский остров все свои проблемы. Бережно создаваемая работниками заведения атмосфера идиллии долго не продержится.

Видео

 
Конец сезона1
Showtime
Американский жиголо American Gigolo

драма

В ролях Джон Бернтал, Гретхен Мол, Рози О'Донелл, Лиззи Брошере, Алекс Фернандес, Леланд Орсер

Создатель Дэвид Холландер, Дэвид Бар Кац

Первый сезон драмы завершится восьмым эпизодом под названием East Of Eden. Кабельный канал Showtime пока не сообщал, что будет с сериалом дальше.

Видео

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