Новые сериалы недели: Гильермо дель Торо покажет вам свой жуткий «Кабинет редкостей»

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«Кинопоиск»

Кассира из Чертанова навещает Князь Тьмы и заявляет, что тот — его сын. У отца грандиозные планы, для их реализации нужна помощь сына. Но сперва придется строить отношения с земными родственниками.

В буквальном смысле слова адская комедия ожидает отечественных зрителей. Властелина преисподней играет органично вписавшийся в роль Юрий Колокольников. промо-материалы намекают на как минимум забавную историю. Главное, чтобы с семейными дрязгами не переборщили.