Создатели «Ведьмака» не расстроились уходу Генри Кавилла

Уход Генри Кавилла из «Ведьмака» поставил интернет на уши, а фанатов — на дыбы. Поклонники, не доверяя никаким официальным объяснениям, прочно связали выход актёра из игры с недавними откровениями бывшего сценариста сериала о высмеивании первоисточника в сценарной комнате, а от создателей требуют вообще закрыть сериал, потому что для многих оный держался исключительно на присутствии в проекте Кавилла.

Тем не менее создатели «Ведьмака» пытаются строить хорошую мину при плохой игре. Продюсер сериала Томаш Багиньский у себя в соцсетях даже осмелился утверждать, что проект благополучно переживёт уход исполнителя главной роли.

Я так понимаю, вчерашний анонс шокировал людей не меньше, чем приобретение «Твиттера» Илоном Маском, но мир переживал и не такие сюрпризы. «Ведьмак» справится. Третий сезон вышел очень сильным, а через несколько лет выйдет четвёртый. Бонд и Бэтмен, например, с каждой сменой своей наружности всегда открывали что-нибудь новое и интересное. У нас есть время. И Геральт из тех самых персонажей. Томаш Багиньский, вообще не переживает

В общем, это чёткое послание оставшимся трём зрителям, по-прежнему ждущим продолжения, — всё в порядке, и без Кавилла обойдётесь. Ведь не в исполнителе главной роли дело, а в крепком сценарии и увлекательной истории. Этим, как известно, проект и славится.