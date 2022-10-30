 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Призрачный Гонщик» от сценариста Джейсона Аарона вышел на русском языке Издательство DC сильно изменит образ Бейна в 2023 году «В 40 всё будет кончено» — Наоми Уоттс «предсказали» конец карьеры, когда она перестанет быть сексуальной Юлия Снигирь и пришельцы в тизере мрачного фантастического триллера «Петрополис»
5
СЕРИАЛЫ
830
 
Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Создатели «Ведьмака» не расстроились уходу Генри Кавилла

Источник: Netflix

Уход Генри Кавилла из «Ведьмака» поставил интернет на уши, а фанатов — на дыбы. Поклонники, не доверяя никаким официальным объяснениям, прочно связали выход актёра из игры с недавними откровениями бывшего сценариста сериала о высмеивании первоисточника в сценарной комнате, а от создателей требуют вообще закрыть сериал, потому что для многих оный держался исключительно на присутствии в проекте Кавилла.

Тем не менее создатели «Ведьмака» пытаются строить хорошую мину при плохой игре. Продюсер сериала Томаш Багиньский у себя в соцсетях даже осмелился утверждать, что проект благополучно переживёт уход исполнителя главной роли.

Я так понимаю, вчерашний анонс шокировал людей не меньше, чем приобретение «Твиттера» Илоном Маском, но мир переживал и не такие сюрпризы. «Ведьмак» справится. Третий сезон вышел очень сильным, а через несколько лет выйдет четвёртый. Бонд и Бэтмен, например, с каждой сменой своей наружности всегда открывали что-нибудь новое и интересное. У нас есть время. И Геральт из тех самых персонажей.

 
Томаш Багиньский, вообще не переживает

В общем, это чёткое послание оставшимся трём зрителям, по-прежнему ждущим продолжения, — всё в порядке, и без Кавилла обойдётесь. Ведь не в исполнителе главной роли дело, а в крепком сценарии и увлекательной истории. Этим, как известно, проект и славится.

Теги
Ведьмак
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

49Генри Кавилл сбежал из «Ведьмака», но ему уже нашли замену 32Сценаристы «Ведьмака» невзлюбили и высмеивали первоисточник — игры и книги Сапковского 6Постер «Ведьмака» сообщает дату выхода третьего сезона

Тоже интересно

13«Спасибо, Лео!» — Кристиан Бэйл рассказал, что получил все свои роли благодаря Дикаприо 1«Питер Грилл и время мудреца» — два трейлера второго сезона с превью опенинга и эндинга 14Не Арми Хаммером единым! Тимоти Шаламе снова крутит шашни с каннибалом 0Опубликован восьмиминутный трейлер с деталями Bayonetta 3 13Безумные тренировки Виолы Дэвис и Лашаны Линч для эпического боевика «Женщина-король»

Далее на КГ

0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 октября
 2
Даниэль Брюль прокомментировал возможное появление Барона Земо в «Громовержцах»
 13
Стали известны причины ухода Генри Кавилла из «Ведьмака»
 1
Слух: по ранобэ «Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски» снимут аниме
 0
У анимационного сериала «Повседневная жизнь бессмертного короля» будет четвёртый сезон
 0
«Король-герой переродился мастером боевых искусств и стал сильнейшей ученицей рыцаря» — новые сэйю аниме про транс-перерожденца
 0
«Госпожа Кагуя: В любви как на войне — Бесконечный первый поцелуй» — тизер и дата выхода нового аниме франчайза
 2
«Нир: Автомата Ver 1.1a» — персонажный тизер Паскаля
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 539: Мощь «Чёрного Адама», фильм Оливии Уайлд, «Рэймонд и Рэй»
 25
Ещё больше разнообразия! Трейлер анимации Disney с первой бодипозитивной героиней
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Неделя игр на КГ — главные новости 12–18 сентября
 
Кино Не только «Мстители» с «Аватаром»: Джулия Робертс с Джорджем Клуни собрали в прокате больше миллиарда долларов
 
Эдварда Нортона хотели позвать в «Женщину-Халка»
 
Новые битвы и новые драконы в трейлере четвёртого сезона фэнтези «Принц драконов»
 
Игры Сюжет Plague Tale: Requiem — чума, сифилис и проказа
 
Кино Шутки в сторону! Лиам Нисон таки сыграет в «Голом пистолете»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 539: Мощь «Чёрного Адама», фильм Оливии Уайлд, «Рэймонд и Рэй»
 
2Ноль кадров в секунду – 445: Спермобиоз разума
 
9ЕВА – 501: (Не) скучающие божества
 
0Телеовощи – 467: Орки-инцелы
 
3ЕВА
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 538: «Клерки 3», «Ночной оборотень», Дуэйн «Спаситель Всея DC» Джонсон
 
4Ноль кадров в секунду – 444: Инвалиды Готэма
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Телеовощи – 466: Тайна какого-то мужика
 
5ЕВА – 499: За безопасный [меч]
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru