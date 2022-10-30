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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Стали известны причины ухода Генри Кавилла из «Ведьмака»

Источник: Netflix

Вчера прогремела новость о том, что Генри Кавилл сумел выбраться из болота Лорен Хиссрич, чего от него уже никто не ожидал, и четвёртый сезон «Ведьмака» обойдётся без него. Netflix даже скоропалительно нашёл ему замену в лице одного их Хемсвортов, но мало у кого остались сомнения, что инициатива разрыва исходила вовсе не от стриминг-гиганта.

Фанаты резонно предположили, что всё дело в Супермене — вернувшийся в DC и получивший второй сольник Кавилл просто правильно расставил приоритеты. И сейчас источники издания Deadline это подтверждают. Всё дело в насыщенном календаре актёра, куда недавно добавился новый экшен Гая Ричи, «Человек из стали 2» и все прочие неизбежные появления Супермена.

В то же время, съёмки «Ведьмака» по обыкновению долгие и напряжённые, к тому же проходят за границей. В итоге Кавилл решил, что настало время двигаться дальше, воспользовавшись тем, что его контракт с Netflix подходил к концу. Воистину счастливое стечение обстоятельств!

Что до остальных актёров, они свои сделки продлили, а Лиам Хемсворт счастлив к ним присоединиться. Смотреть на это, разумеется, нет абсолютно никаких причин.

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