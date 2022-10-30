Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 октября

Генри Кавилл сбежал из «Ведьмака», но ему уже нашли замену. В четвёртом сезоне Геральта сыграет Лиам Хемсворт.

Сценаристы «Ведьмака» невзлюбили и высмеивали первоисточник — игры и книги Сапковского. Откровения бывшего соавтора темнющего фэнтези.

Джеймс Ганн назначен главой DC Studios. Руководить DC Studios ему поможет продюсер Питер Сафран.

Злобные русские не дают покоя Джону Красински в трейлере третьего сезона «Джека Райана». Ядрёные разборки на носу.

Звёзды «Теории большого взрыва» перестали ладить после решения Джима Парсонса уйти из сериала. Кейли Куоко и Джонни Галеки затаили на него обиду.

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Арья Старк признала, что в финале «Игра престолов» скатилась. Но начинал сериал очень сильно.

Меняем гея на чернокожего — планы по сериалу «Зелёный Фонарь» изменились. Прежняя творческая команда попрощалась с проектом.