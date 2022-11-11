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Первоисточник: dtf.ru Прямая ссылка на новость:

В пятом сезоне «Короны» появился Борис Ельцин

Источник: Netflix

В новом сезоне «Короны» показали Бориса Ельцина — роль первого президента России досталась Анатолию Котенёву («Время первых», «Секретный фарватер»), а его жену сыграла Марина Шиманская («Поединки: Женщина под грифом „секретно“», «Победитель»).

Режиссёр попросил Котенёва не вживаться в образ, не пытаться пародировать, а быть просто собой — внешнего сходства было вполне достаточно.

Члены съёмочной группы вели себя так, что как будто сегодня Новый год. Такой всеобщий эмоциональны подъём. У них каждый день было такое настроение. Я не видел ни разу, чтобы кто-то на кого-то кричал.

Пятый сезон «Короны» стартовал 9 ноября. В нём история сосредоточится на разводе принцессы Дианы (Элизабет Дебики) и принца Чарльза (Доминик Уэст). В продолжении проекта роль Елизаветы II исполняет Имелда Стонтон.

Теги
Корона
Комментарии (2)

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