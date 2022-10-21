Принцесса Диана против королевской семьи в трейлере пятого сезона драмы «Корона»

«По-тихому я не уйду. Буду биться до конца». Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона драмы «Корона», анонсирующий серьёзный кризис, назревший в королевской семье. Свежие эпизоды сериала выйдут на цифровой платформе 9 ноября.

На дворе 1990-е. Приближается 40-летний юбилей правления Елизаветы II, но тут не до празднования. Принц Чарльз, сблизившись со своей любовью Камиллой Паркер-Боулз, просит у маменьки разрешения на развод с Дианой. А принцесса решается на знаменитое интервью, чтобы лишить королевский дом контроля над информационным прикрытием назревшего в монаршей семье кризиса.

В пятом сезоне королеву задействованы Имелда Стонтон (королева Елизавета II), Доминик Уэст (принц Чарльз), Джонатан Прайс (принц Филипп), Элизабет Дебики (принцесса Диана), Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет), Клаудия Харрисон (принцесса Анна), Оливия Уильямс (Камилла Паркер-Боулз) и Джонни Ли Миллер (премьер-министр Джон Мейджор).