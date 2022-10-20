Кэтрин Хан рассказала, когда начнутся съёмки спин-оффа «ВандаВижна» про Агату Харкнесс

Съёмки спин-оффа «ВандаВижна» про главную злодейку проекта (помимо Алой ведьмы) «Агата: Ковен хаоса» начнутся раньше, чем ожидалось — по словам исполнительницы главной роли Кэтрин Хан, весь шабаш начнётся меньше чем через месяц.

«Ковен» как раз готовится, и это будет потрясающе… Мы начинаем съёмки примерно через месяц. Кэтрин Хан

Помимо Кэтрин Хан, в сериале появится Эмма Колфилд, а про возвращение Элизабет Олсен сказать сложнее — сама актриса всё отрицает, а глава Marvel Studios Кевин Файги намекнул на возвращение Алой ведьмы в других проектах MCU, и в теории «Агата: Ковен хаоса» может стать одним из них.