 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«В 40 всё будет кончено» — Наоми Уоттс «предсказали» конец карьеры, когда она перестанет быть сексуальной Марго Робби, Киану Ривз, Джейсон Стэйтем и Роберт Паттинсон в российском сериале «ПМЖейсон» (видео) Сидни Суини согласилась стать космическим секс-символом в ремейке «Барбареллы» Эпический кроссовер «Бэтмен/Спаун» возвращается Самая продаваемая манга в Японии за сентябрь 2022 года
4
СЕРИАЛЫ
296
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Кэтрин Хан рассказала, когда начнутся съёмки спин-оффа «ВандаВижна» про Агату Харкнесс

Источник: Disney+

Съёмки спин-оффа «ВандаВижна» про главную злодейку проекта (помимо Алой ведьмы) «Агата: Ковен хаоса» начнутся раньше, чем ожидалось — по словам исполнительницы главной роли Кэтрин Хан, весь шабаш начнётся меньше чем через месяц.

«Ковен» как раз готовится, и это будет потрясающе… Мы начинаем съёмки примерно через месяц.

 
Кэтрин Хан

Помимо Кэтрин Хан, в сериале появится Эмма Колфилд, а про возвращение Элизабет Олсен сказать сложнее — сама актриса всё отрицает, а глава Marvel Studios Кевин Файги намекнул на возвращение Алой ведьмы в других проектах MCU, и в теории «Агата: Ковен хаоса» может стать одним из них.

Теги
Агата: Ковен хаоса
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

7Мефисто в здании? Саша Барон Коэн метит на роль злодея в «Железном сердце» 10Самое неожиданное камео в «Женщине-Халке» было идеей Кевина Файги 14Официально: Харрисон Форд получил роль в «Капитане Америке 4»

Тоже интересно

14Встречайте Рыжую Соню. Главную роль в фэнтези-боевике получила Матильда Лутц 0Неделя игр на КГ — главные новости 19–25 сентября 8«Грязь» с Джеймсом Макэвоем возвращается в российский прокат 8Прекрасный день, чтобы начать съёмки нового фильма с Райаном Рейнольдсом (фото) 1Bibi устроила кровавую баню в духе «Убить Билла» в клипе на песню Animal Farm

Далее на КГ

1
Игровой сериал «Сайлент Хилл: Вознесение» позволит зрителям влиять на ход событий
 4
Нет утечкам! Пол Дано рассказал о невероятных мерах предосторожности на съёмках «Бэтмена»
 0
Джон Гилрой рассказал о формировании образа Андора для приквела «Изгоя-один»
 4
«Называют его папочкой» — продюсер «Дома Дракона» не понимает фанатской любви к Деймону Таргариену
 6
Игры нет, но есть рисунок игры! Авторы The Sims 5 поделились деталями Project Rene
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 18
Старый и ворчливый Том Хэнкс в трейлере драмеди «Мужчина по имени Отто»
 23
Кому нужен ваш Райан Рейнольдс? Как выглядит «Призрачный патруль 2» без звезды (видео)
 8
Крис Эванс выдал глубинный смысл своего праздничного эпика «Красный» (фото)
 3
В каком же вы отчаянии! Paradox Interactive анонсировала Surviving the Aftermath: Shattered Hope
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Хоумлендер и самый бесполезный член семёрки летят на съёмки четвёртого сезона «Пацанов» (фото)
 
Игры Паровозик, который смог: Choo-Choo Charles прибывает на PC-платформу
 
Игры Релиз хоррора Scorn перенесён
 
Кино Марк Дакаскос и какие-то женщины в тизере боевика «Клинок 47 ронинов»
 
Кино Режиссёр приквела «Хищника» хотел рассказать завершённую историю, но строил далеко идущие планы
 
Девушки из (G)I-DLE обнажились для промо нового альбома
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 444: Инвалиды Готэма
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Телеовощи – 466: Тайна какого-то мужика
 
5ЕВА
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 537: «Сердце Пармы», «Телефон мистера Харригана», «Восставший из ада (2022)»
 
 
6Ноль кадров в секунду – 443: Вместе короче
 
6ЕВА – 498: Moe Moe Kill!
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 536: «Блондинка», «Мобилизация Борна» и анонс «Дэдпула 3»
 
 
1Телеовощи – 465: Какой-то неправильный Сорвиголова
 
7Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru