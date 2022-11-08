Дэвиду Теннанту поплохело от русского полония на первом кадре драмы «Литвиненко»

Сверхправдивая история о том, как злобные русские — мастера-отравители, не умеющие заметать за собой следы, — довели до гибели ах какого человека, обретает визуальные очертания. Британская многосерийная драма «Литвиненко» демонстрирует первый кадр с исполнителем титульной партии Дэвидом Теннантом. Снимок копирует другое известное фото, с которым в своё время носились срыватели покровов.

Авторов сериала, между прочим, консультируют лица, участвовавшие в расследовании, поэтому, сами понимаете, враньё в сюжете исключено.

Четырёхсерийный проект расскажет об отравлении русскими спецслужбами бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко (Теннант). А Маргарита Левиева сыграет бесстрашную вдову главного героя, требовавшую от британского правительства раскрыть имена убийц и подтвердить причастность русских спецслужб к его отравлению.

За сценарий отвечает Джордж Кей («Убивая Еву», «Люпен»). Режиссирует мини-сериал Джим Филд Смит.