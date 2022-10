Дэвид Теннант и Шути Гатва делят главную роль в тизере спецэпизода «Доктора Кто»

Доктор Кто запутался и уже не понимает, кто он такой. И немудрено, учитывая такое количество превращений — то ты белый мужик, то женщина, то чернокожий гей. В свежем тизере спецэпизода «Доктора Кто» засветилась парочка ключевых реинкарнаций — в исполнении Дэвида Теннанта и Шути Гатвы, будущего варианта главного героя, который продолжит путешествие в четырнадцатом сезоне.

Серия «Сила Доктора» (The Power of the Doctor) с регенерацией Джоди Уиттакер уже вышла, а новые эпизоды зрители увидят в следующем году. Отныне сериалом руководит вернувшийся в проект шоураннер Рассел Т. Дэвис, сменивший на этом посту Криса Чибнелла.

Роль четырнадцатого Доктора при этом перешла к Теннанту (в ней он появится в грядущих спецэпизодах 2023-го), а Гатва сыграет его пятнадцатую ипостась.