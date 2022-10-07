Демон Дэвид Теннант и ангел Майкл Шин на постере второго сезона «Благих знамений»

С полей Comic Con в Нью-Йорке пришли новости о редком звере — относительно удачной экранизации книги Терри Пратчетта. Второй сезон «Благих знамений», за который среди прочих отвечает шоураннер проекта и соавтор литературного первоисточника Нил Гейман, получил релизное окно — лето 2023-го.

Вдобавок сериал потоковой платформы Amazon получил свежий постер — с главными героями истории демоном Кроули (Дэвид Теннант) и ангелом Азирафелем (Майкл Шин).

В продолжении экранизации юмористического фэнтези Пратчетта и Геймана также снялись Джон Хэм, Пол Адиефа, Майкл Маккин, Глория Обианьо, Миранда Ричардсон, Мэгги Сервис, Рис Ширсмит, Нина Сосанья, Дун Макичен, Лиз Карр и другие. Вторым шоураннером проекта числится режиссёр сериала Дуглас Маккинони, а Гейман поработал над сценарием вместе с Джоном Финнимором.