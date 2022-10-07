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Её час пробил. Александра Даддарио пробует свои силы в трейлере «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс

Дьявол-соблазнитель коварен и многолик. И главной героине в исполнении Александры Даддарио волей-неволей придётся иметь с ним дело. Кабельный канал AMC наконец-то показал полноценный трейлер мистической драмы «Мэйфейрские ведьмы» по книжному циклу Энн Райс.

Видеоролик раскрывает точную дату выхода сериала — премьера состоится 5 января.

Блестящий нейрохирург Роуэн (Даддарио) выясняет, что она потомок древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Пытаясь совладать в проснувшимися в ней силами, героиня вдобавок сражается с таинственной пугающей сущностью, преследующей её семью из поколения в поколение.

В первом сезоне также снимаются Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин и Тонгайи Чириса. Сценарной адаптацией занимались соавторы «Мастеров секса» Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд. Спэлдинг также исполняет обязанности шоураннера проекта.

Теги
ВидеоМэйфейрские ведьмы
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