Кошмар в гей-клубе — вышел тизер 11 сезона «Американской истории ужасов»

В ночном клубе, где собираются поклонники хлыста и кожи, намечается какое-то адское гейство. В сети появился дебютный тизер 11 сезона непотопляемой антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов». Свежая глава с подзаголовком «Нью-Йорк» стартует на малых экранах 19 октября.

Сюжет, подробности которого не раскрываются, сосредоточится на ЛГБТ-сообществе Нью-Йорка 70-х. Представителям меньшинств придётся иметь дело с серийным убийцей.

В актёрском составе актуального сезона значатся Закари Куинто, Вилли Лурд, Пэтти Люпон, Айзек Пауэлл, Сандра Бернард, Чарли Карвер, Рассел Тови, Лесли Гроссман, Дэнис О'Хэр и Джо Мантелло.

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