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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Триллер «Звёздные войны: Аколит» объявил свой актёрский состав (фото)

Многообещающий проект «Аколит», которым занимаются сценаристы, не смотревшие «Звёздные войны», и озабоченная квир-продвижением шоураннер Лесли Хэдланд, наконец-то объявил свой основной актёрский состав. В проекте задействованы Амандла Стенберг, Ли Джон Джэ, Мэнни Хасинто, Дафни Кин, Джоди Тёрнер-Смит, Ребекка Хендерсон, Чарли Барнетт, Дин-Чарльз Чапман и Керри-Энн Мосс.

Промо-арт сериала «Звёздные войны: Аколит»

Съёмки мистического триллера стартовали сегодня в Великобритании, и по такому случаю опубликован закадровый снимок со съёмочной площадки, где Хэдланд объясняет актёрам наверняка что-то очень важное об инклюзивности и репрезентации.

Промо-арт сериала «Звёздные войны: Аколит»

«Аколит» станет первым экранным проектом, чьи события развернутся в эпоху Расцвета Республики, за несколько сотен лет до временной линии Саги Скайуокеров. Но времена относительного мира и процветания подходят к концу — где-то в тенях просыпается зло, которое станет причиной падения Ордена джедаев.

Теги
ГалереяЗвёздные войны: Аколит
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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