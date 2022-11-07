Триллер «Звёздные войны: Аколит» объявил свой актёрский состав (фото)

Многообещающий проект «Аколит», которым занимаются сценаристы, не смотревшие «Звёздные войны», и озабоченная квир-продвижением шоураннер Лесли Хэдланд, наконец-то объявил свой основной актёрский состав. В проекте задействованы Амандла Стенберг, Ли Джон Джэ, Мэнни Хасинто, Дафни Кин, Джоди Тёрнер-Смит, Ребекка Хендерсон, Чарли Барнетт, Дин-Чарльз Чапман и Керри-Энн Мосс.

Съёмки мистического триллера стартовали сегодня в Великобритании, и по такому случаю опубликован закадровый снимок со съёмочной площадки, где Хэдланд объясняет актёрам наверняка что-то очень важное об инклюзивности и репрезентации.

«Аколит» станет первым экранным проектом, чьи события развернутся в эпоху Расцвета Республики, за несколько сотен лет до временной линии Саги Скайуокеров. Но времена относительного мира и процветания подходят к концу — где-то в тенях просыпается зло, которое станет причиной падения Ордена джедаев.