Очень виртуальные дела: анонсирована игра Stranger Things VR

Фантастический сериал братьев Даффнер «Очень странные дела» не просто давит на чувство ностальгии, но делает это мастерски. На данный момент приключения подростков из маленького городка Хоукинс продлены на пятый сезон, причём случилось это ещё до того, как вышел снискавший ударную дозу зрительской любви четвертый. Разумеется, останавливаться на достигнутом правообладатель в лице стримингового гиганта Netflix и не думает — среди сопутствующего мерча, к примеру, есть даже комиксы от издательства Dark Horse.

Теперь прибыло полку интерактивных развлечений. Netflix анонсировал игру для виртуальной реальности с лаконичным названием Stranger Things VR. В честь такого события даже представили дебютный трейлер.

За разработку отвечает Tender Claws. Основанная в 2014 году студия из Лос-Анджелеса не является новичком в индустрии — за плечами сотрудников такие проекты для виртуальной реальности, как гибридный роман Pry, дилогия Virtual Virtual Reality, игра Tumball и мобильный виртуальный питомец для дополненной реальности Tendar. Своё новое детище разработчики позиционируют, как психологический хоррор-экшен, в котором игроки возьмут на себя роль Векны, зловещего демона из четвертого сезона. Основная задача — «исследователь неизвестные реальности, формируя коллективный разум и приручая пустоту». Заниматься этими достойными любого монстра делами нужно, чтобы отомстить главным обидчикам — Одиннадцатой в частности и всему Хоукинсу в целом.

Релиз Stranger Things VR запланирован на зиму 2023 года для всех основных VR-платформ.