Звезда «Логана: Росомахи» уходит в «Звёздные войны»?

Свежая информация поступает о возможном пополнении в актёрском составе «Аколита» по вселенной «Звёздных войн». Инсайдеры Джефф Снайдер и Джон Роча в свежем выпуске своего подкаста Above The Line сообщили, что переговоры о своём участии в сериале вот-вот финализирует Дафни Кин («Логан: Росомаха»), относительно недавно завершившая работу над последним сезном фэнтези «Тёмные начала».

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало. В начале осени Deadline докладывал о присоединении к касту проекта Джоди Тёрнер-Смит. Главную роль в сериале отвели Амандле Стенберг.

Шоураннер Лесли Хэдланд, как-то хвалившаяся, что под её началом работают сценаристы, не смотревшие «Звёздные войны», обещает сварганить мистический триллер о возникновении Тёмной стороны Силы в самом конце эпохи Расцвета Республики, примерно за 200 лет до событий Саги о Скайуокерах.

Хэдланд также числится главным сценаристом и исполнительным продюсером сериала. Съёмки планируют начать в Лондоне в ноябре, а премьеру наметили на следующий год.