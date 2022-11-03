Ведьма! Обри Плаза присоединилась к киновселенной Marvel

Кажется, самый унылый из всех проектов Marvel (как вышедших, так и предстоящих), только что стал чуть более многообещающим. К сериалу «Агата: Ковен Хаоса» присоединилась Обри Плаза, таким образом дебютирующая в MCU. Кого именно она сыграет, пока не раскрывается.

О необязательном сольнике ведьмы из «ВандаВижна» пока известно крайне немного. Вместе с Кэтрин Хан, исполняющий главную роль, там снимается Эмма Колфилд. Все надеются на возвращение Элизабет Олсен, но пока ничего не гарантировано. За сценарий отвечает Жак Шаффер («Чёрная вдова», «ВандаВижн»), что, конечно, тоже не сулит ничего хорошего.

Съёмки сериала должны стартовать уже в ближайший месяц.