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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Джентльмены» без «джентльменов»: сиквел фильма Гая Ричи возглавил Тео Джеймс

Источник: Summit Entertainment / Miramax Films

«Джентльмены» Гая Ричи возвращаются! Ещё в марте этого года, когда об этом стало известно впервые, закралось подозрение, что снова свести вместе Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэма, Хью Гранта, Колина Фаррелла и Мишель Докери, представляется чем-то нереальным. Тем более, ради сериала. Даже памятуя о щедрости Netflix.

Так оно и вышло. Главную роль в продолжении комедийно-криминального экшена исполнит Тео Джемс («Дивергент», «Жена путешественника во времени»). Его герой, Эдди Холстед, унаследовавший огромное поместье от своего отца, обнаруживает, что оно находится на вершине травяной империи легендарного Микки Пирсона. Вопрос в том, есть ли у этого прямолинейного солдата необходимые качества, чтобы овладеть тёмными искусствами британского криминального мира и взять под свой контроль всю операцию.

Ричи напишет сценарий пилота и срежиссирует два первых эпизода, а также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с его коллегами по фильму Марном Дэвисом, Айваном Эткинсоном и Билли Блоком. Вернётся ли кто-то из блестящего актёрского состава оригинала, не сообщается, но на главные роли раскатывать губу точно не стоит.

Комментарии (5)

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