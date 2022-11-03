 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Криминальное чтиво» 28 лет спустя: Брюс Уиллис и Джон Траволта в трейлере нового криминального экшена Юлия Снигирь и пришельцы в тизере мрачного фантастического триллера «Петрополис» Суперженщина Кейт Бекинсейл на первом кадре экшена «Чёрная канарейка» Марго Робби, Киану Ривз, Джейсон Стэйтем и Роберт Паттинсон в российском сериале «ПМЖейсон» (видео) Десять минут из сиквела «47 ронинов»: матерящаяся главная героиня, ниндзя и шутки про Джона Уика (видео)
СЕРИАЛЫ
177
 
Прямая ссылка на новость:

Полноценный сезон «Отеля „Хазбин“» наконец-то стартует в следующем году

Чуть больше трёх лет назад по интернету пронёсся пилот мультсериала «Отель „Хазбин“» — истории о злоключениях разношёрстных жителей Ада, сочетавший музыкальные номера в духе диснеевских мультиков и крутейшую анимацию с безостановочным экшеном, пошлостями и матом. И с тех пор фанаты терпеливо ждали, когда же принцесса Чарли, Радиодемон и прочая братия вернутся на экраны. Ждали, ждали... Уже и спин-офф появился (Helluva Boss), и второй его сезон начался (даром что последнюю серию первого сезона до сих пор не могут показать публике по каким-то внутренним причинам) — а Hazbin Hotel всё не начинался и не начинался.

Но теперь у нас наконец-то есть важная новость: авторы не только не забыли о принесшем им известность проекте, но и вплотную приблизились к его возвращению! Ну, как вплотную — достаточно близко, чтобы назвать примерные сроки начала полноценного сезона: лето 2023 года.

Да, ждать ещё долго. Но всё же приятно иметь хоть какую-то конкретику, не правда ли?

А пока можно в очередной раз пересмотреть замечательный пилотный эпизод и вспомнить, из-за чего разгорелся весь сыр-бор:

 
Теги
ВидеоОтель „Хазбин“Адский босс
Комментарии

Ещё на эту тему

7Пилот Hazbin Hotel — адский мульт-хит с YouTube — превратят в сериал силами A24

Тоже интересно

1Очень много семейной драмы Хью Джекмана в тизере фильма «Сын» 9Новые фильмы недели: эпик «Сердце пармы», «Восставший из ада» и другие новинки кино 10Международный день «Кунг-фу Панды»: стала известна дата выхода нового сиквела 1Дом Дракона - реакция на 1 серию 13Хоумлендер и компания передают привет со съёмок четвёртого сезона «Пацанов»

Далее на КГ

4
Верните Генри Кавилла и выгоните сценаристов! Фанаты «Ведьмака» запустили онлайн-петицию
 7
Дженнифер Лоуренс жалеет, что снялась в «Пассажирах»
 2
«Песочный человек» продлён на второй сезон
 7
Диснеевский «Геркулес» будет вдохновляться TikTok'ом
 1
Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини против всего мира в трейлере третьего сезона «Мёртв для меня»
 0
«Старгёрл» завершится третьим сезоном
 1
Возвращение Бенди уже совсем близко: новый трейлер Bendy and the Dark Revival
 2
«Судьба: Сага Винкс» осталась без третьего сезона
 0
Дедуктивный метод против Ктулху в трейлере ремейка Sherlock Holmes: The Awakened
 1
Джоэл и Элли уходят прочь на первом постере экранизации The Last of Us
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Первому «Аватару» и не снилось: звезда серии в восторге от визуала сиквела
 
Kep1er скоро вернётся с мини-альбомом Troubleshooter
 
«Интервью с вампиром» продлили на второй сезон
 
Издательство Titan Comics анонсировало творческую команду нового комикса о Конане-варваре
 
Кино Мишель Монахэн узнает все грязные секреты Марка Уолберга в комедийном экшене
 
Кино «Грязь» с Джеймсом Макэвоем возвращается в российский прокат
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 446: Разрешение на съёмку
 
5ЕВА
 
 
2Телеовощи – 468: Бисексуальный кастинг
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 539: Мощь «Чёрного Адама», фильм Оливии Уайлд, «Рэймонд и Рэй»
 
3Ноль кадров в секунду – 445: Спермобиоз разума
 
10ЕВА – 501: (Не) скучающие божества
 
0Телеовощи – 467: Орки-инцелы
 
3ЕВА
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 538: «Клерки 3», «Ночной оборотень», Дуэйн «Спаситель Всея DC» Джонсон
 
4Ноль кадров в секунду – 444: Инвалиды Готэма
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru