Полноценный сезон «Отеля „Хазбин“» наконец-то стартует в следующем году

Чуть больше трёх лет назад по интернету пронёсся пилот мультсериала «Отель „Хазбин“» — истории о злоключениях разношёрстных жителей Ада, сочетавший музыкальные номера в духе диснеевских мультиков и крутейшую анимацию с безостановочным экшеном, пошлостями и матом. И с тех пор фанаты терпеливо ждали, когда же принцесса Чарли, Радиодемон и прочая братия вернутся на экраны. Ждали, ждали... Уже и спин-офф появился (Helluva Boss), и второй его сезон начался (даром что последнюю серию первого сезона до сих пор не могут показать публике по каким-то внутренним причинам) — а Hazbin Hotel всё не начинался и не начинался.

Но теперь у нас наконец-то есть важная новость: авторы не только не забыли о принесшем им известность проекте, но и вплотную приблизились к его возвращению! Ну, как вплотную — достаточно близко, чтобы назвать примерные сроки начала полноценного сезона: лето 2023 года.

Да, ждать ещё долго. Но всё же приятно иметь хоть какую-то конкретику, не правда ли?

А пока можно в очередной раз пересмотреть замечательный пилотный эпизод и вспомнить, из-за чего разгорелся весь сыр-бор: